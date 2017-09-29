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(Görüntülü Haber) Silopi'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Mehmet Selim YALÇIN- Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde kontrolden çıkıp takla atan kamyonetin çarptığı yaya öldü, araçtaki 2 kişi yaralandı

29 Eylül 2017 19:39

Mehmet Selim YALÇIN- Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi\'nde kontrolden çıkıp takla atan kamyonetin çarptığı yaya öldü, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Habur Sınır Kapısı yönünden Silopi İlçe merkezine gelen 06 FC 9534 plakalı kamyonet sürücüsü, Başköy yakınlarında direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç yoldan geçen 65 yaşındaki Musa Ateş\'i ezdikten sonra takla attı. Ateş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonette bulunan isimleri öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdehalenin ardından yaralılar ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi\'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

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