(Görüntülü Haber) Silivri'de duruşma öncesi KADEM'den açıklama

Serpil KIRKESER /İSTANBUL,(DHA) Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri, Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 24 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasını izlemek için Silivri\'ye geldi. Silivri\'de bulunan duruşma salonu önünde açıklama yapan KADEM Genel Başkanı Doç Dr. Sare Aydın Yılmaz, \"Kadın ve Demokrasi Derneği olarak bugün, 15 Temmuz hain darbe girişiminin cesurca karşısında duran 249 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz ve ailelerinin adalet mücadelesini desteklemek için Silivri\'deyiz. 15 Temmuz gecesi TSK içindeki FETÖ mensubu bir grup asker kıyafetli terörist tarafından Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı\'nda darbe girişimi gerçekleştirildi. Bu girişim, ellerinde bayraklarla tankları durdurmak için sokağa çıkarak demokrasimize sahip çıkan aziz milletimiz ve kararlılığı ile halkımıza cesaret veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bastırıldı\" dedi. \"DARBE ANA DAVASINI TAKİP ETMEK AMACIYLA SİLİVRİ ADLİYESİ\'NDEYİZ\" \"15 Temmuz gecesi, vatana ihanet edenler şimdi mahkemelerde ihanetlerinin hesabını veriyorlar\" diyen Yılmaz, \"Özgürlüğünü, bayrağını, vatanını, geleceğini korumak uğruna canını vermekten çekinmeyen şehit ve gazilerimiz için, onların emaneti olan kıymetli aileleri için, darbe ana davasını takip etmek ve desteğimizi göstermek amacıyla bugün Silivri Adliyesi\'ndeyiz. KADEM olarak 15 Temmuz darbe ana davasının takipçisi olacağımızı ve bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağımızı ilan ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, canlarımız pahasına sokakları, meydanları doldurup, millet olarak tek yürek olarak demokrasimize sahip çıktığımız gibi bugün de burada aynı kararlılıkla şehit ailelerimizin yanında duruyoruz. Bu hain girişimi unutmadık, unutturmayacağız\" ifadelerini kullandı. KADEM Genel Başkanı Yılmaz ve KADEM üyeleri açıklamanın ardından davayı izlemek için duruşma salonuna girdi.