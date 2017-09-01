(Görüntülü Haber) Siirt Valisi Herekol Dağı'nda askerlerle bayramlaştı

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA) - SİİRT\'te, Vali Ali Fuat Atik, Siirt, Şırnak ve Van üçgeninde yer alan Pervari İlçesi\'ne bağlı Yazlıca (Herekol) dağı eteklerinde bulunan Doğan Köyü\'ndeki askeri üs bölgesinde görev yapan Mehmetçikleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Vali Atik, beraberinde 3\'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Kıdemli Albay Kemal Benek ile birlikte, üs bölgelerinde görev yapan askerleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. PKK\'ya yönelik son yılların en kapsamlı operasyonların yapıldığı Herekol Dağı\'ndaki Doğan Askeri Üs Bölgesi\'nde askerlere tatlı ikramında da bulunan Vali Atik, onlarla bir süre sohbet etti. Askeri üs bölgesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi alan Vali Atik, zor şartlarda görev yapan askerlere hitap ederek, \"Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine, bu coğrafyada bin yıldır devam eden kardeşlik hukukumuzun tesis ve devamı için zor tabiat şartlarda görev yaparak, terör ve suç örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden mehmetçiklerimizin ve tüm güvenlik güçlerimizin Kurban bayramını tebrik ediyorum. Kutsal vatan toprakları uğrunda canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum\"dedi. VALİ ATİK, ÇEMİKARİ YAYLASINDA Vali Ali Fuat Atik, Doğan Askeri Üs Bölgesi\'ndeki ziyaretinin ardından Pervari İlçesine bağlı 1700 rakımlı Herekol dağı eteklerinde yer alan Çemikari yaylasında incelemelerde bulundu. Doğan Köyü\'nden karayolu ile Çemikari Yaylası\'na geçen Vali Atik, Siirt-Pervari, Van-Şırnak güvenlik yolunda incelemelerde bulunarak, yol yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Atik ve beraberindekiler daha sonra Çemikari Yaylası, Gezer Tepe mevkiinde bölücü terör örgütü tarafından Doğan askeri üs bölgesinden mayın aramasıyla görevlendirilen zırhlı araca ve içerisindeki personele, yapılan hain saldırı olay mahallinde incelemelerde bulunarak, askeri yetkililerden bilgi aldı. Güvenlik kuvvetlerine geçmiş olsun dileğinde bulunarak bayramlarını kutlayan Vali Atik, “PKK terör örgütünün yatırımlara ve masum vatandaşlarımıza yönelik yaptığı hain saldırılarla, bölgede yaşayan halka en büyük ihaneti ve zulmü yapıyor. Milli servet niteliğindeki iş makinelerini yakarak, devasal nitelikteki yatırımları engellemeye çalışan terör örgütü, bölgemizin ekonomik olarak kalkınmasında en büyük engeldir. Ancak, devletimizin kararlı mücadelesi terör örgütünü bitirme noktasına getirmiştir. Bu azim ve kararlılık artarak devam etmektedir\" diye konuştu. DOĞAN KÖYÜ ŞEHİTLİĞİ ZİYARET EDİLDİ Cemikari Yaylası\'nda incelemelerini tamamlayan Vali Atik ve beraberindeki heyet daha sonra Doğan Köyü şehitliğini ziyaret ederek, şehitler için dua etti. Şehit yakınları ile sohbet eden Vali Atik, şehit ailelerinin sorun ve taleplerini dinledi. Doğan köyünün terörle mücadelede sergilediği kahramanlıklarından dolayı kutladığını dile getiren Vali Atik, \"Devlet olarak her zaman yanlarındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Vatan ve bayrak için canlarını siper eden tüm aziz şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Şehitlerimizin aileleri ve yakınları devletimize birer emanettir. Bu emanete sahip çıkmak bizlerin asli ve vazgeçilmez görevidir\" diye konuştu.