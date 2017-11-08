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(Görüntülü Haber) Sigortacı intihar etti; eşi gözyaşlarına boğuldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’da sigortacılık yapan evli ve 2 çocuk babası Erkan Narin (37), evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi

08 Kasım 2017 23:15

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’da sigortacılık yapan evli ve 2 çocuk babası Erkan Narin (37), evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Erkan Narin, öğle saatlerinde Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki evinde yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana astı. Kayınvalidesine ziyaret için gittikten sonra eve dönen Yıldız Narin, durumu görünce polis ve 112 Acil Servis\'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Erkan Narin’in öldüğü belirlendi. Kucağında 2 yaşındaki çocuğuyla evden çıkarken gözyaşlarına boğulan Yıldız Narin\'i, polis ve sağlık ekipleri teselli etti. İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.

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