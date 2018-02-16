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(Görüntülü Haber) Sıfır Atık Projesi, Diyarbakır'da başladı

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi, Diyarbakır'da törenle hayata geçti

16 Şubat 2018 18:31

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi, Diyarbakır\'da törenle hayata geçti. Diyarbakır\'da kişi başına 1 kilogramı aşkın günlük atığın olduğunu belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, \"2018 yılında bir bütün olarak Sıfır Atık Projesi\'nde Türkiye\'nin en başarılı ve dönüşümü en çabuk gerçekleşen il olmak iddiasıyla bir aradayız\" dedi. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi\'nin tanıtımı toplantısı, DSİ\'nin toplantı salonunda yapıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, vali yardımcıları, kaymakamlar ve STK temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı Tuba Koşal, proje sunum konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi\'ni detaylarıyla anlattı. Sunumun ardından konuşan Vali Güzeloğlu, 100 yıl öncesine göre insanoğlunun bugün enerjiyi 3 kat, ham maddeyi ise 2 kat fazla kullanan bir yaşam formunda olduğunu belirterek, \"Çevreye attığımız zararlı maddelerin hem hacimsel hem de niteliksel olarak ağırlığında ve riskinde çok büyük bir artış var. Diyarbakır\'ımızda 1 kilogramı aşkın günlük birey başına miktarımız var. Tüm bu atıklar, niteliksel olarak da farklılıklar gösteriyor. Bu atıkların bir bütün olarak hepsinin bir anda ve bir yerde ne sağlıklı muhafaza edilmesi ne ayrıştırılması ne de ekonomik olarak şüphesiz dönüştürülmesi mümkün değil. Sıfır atık diyerek atığın kitlesel olarak hem hacmini hem de zararlı etkilerini en aza indireceğiz\" diye konuştu. \"1 ton atık kağıdı kazandığımızda ve dönüşüme konu yaptığımızda yaklaşık 20 ağaç kesilmekten kurtuluyor. 1 ton atık camı kazandığınız zaman, 10 litre petrol tasarrufu yapıyorsunuz\" diye sözlerini sürdüren Güzeloğlu, şunları kaydetti: \"Biz bugün Diyarbakır\'ımızda değişen, gelişen ve güzelleşen Diyarbakır\'da artık yaşam kalitesi noktasında da bu gibi toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinde de iddiamızı ortaya koymak, hedeflerimizi paylaşmak ve bugünden itibaren 2018 yılında bir bütün olarak Sıfır Atık Projesi\'nde Türkiye\'nin en başarılı ve dönüşümü en çabuk gerçekleşen il olmak iddiasıyla bir aradayız. Bu sürecin başlangıcı şüphesiz kamu kurumlarımız olacak. Üniversitemiz, hastanelerimiz dahil, kamuya açık özellikle toplu taşıma, ulaşıma açık merkezlerimiz dahil, farkındalığı artıracak alanlar ve ortamlarda bunu başlatacağız. Ama bana sorarsınız Diyarbakır\'da başarının merkezi olarak da orayı hedefliyoruz. En doğru başlangıcımız okullarımız olacak. Okullardaki çocuklarımızla başlayan bir zihinsel dönüşümün, her bir öğrencinin, gencimizin, zihninde bunun gereğinin ve bunun gerçekleşmesinin bilincinin yerleştirilmesini sağlayacağız. Okullarla başlayacağız, okul merkezli, çocuk ve genç merkezli bir bilinç işleyişi oluşturmayı hedefleyeceğiz. Aylık Diyarbakır\'da kurumsal performans değerlendirme sonuçlarını paylaşacağız. En başarılı kamu kurumu, ticari işletmeyi, en başarılı okulumuzu ve onun sonucunda da kazandıklarımızı koyacağız. Aylık değerlendirmelerin sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız. Bu duyarlılığı ne kadar çok artırırsak inanın geleceğe o kadar temiz bir dünya, temiz bir Diyarbakır bırakacağız.\" Toplantıya katılanlara, Sıfır Atık Projesi tanıtım kitapçıkları dağıtıldı. Toplantı, basına kapalı devam etti.

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