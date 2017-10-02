T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sezonun ilk zeytinyağı yapıldı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde üretilen sezonun ilk zeytinleri Ziraat Odası tarafından kurulan Zeytinyağı Fabrikası'nda yağa dönüştü

02 Ekim 2017 14:00

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde üretilen sezonun ilk zeytinleri Ziraat Odası tarafından kurulan Zeytinyağı Fabrikası\'nda yağa dönüştü. Kumluca\'da geçen yıllarda kasım ayında başlayan zeytin hasadı bu yıl ekim ayının ilk haftası yapıldı. Alçak rakımlı bölgelerde yaz mevsiminde su verilen zeytinlerin yağ yapma zamanının geldiği, kırsal alandaki zeytinlerin ise kasım ayının ilk günlerinde hasat edileceği belirtildi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, \"Bölgemiz narenciye üretimine uygun olmakla beraber, son yıllarda nar ve zeytin üretimi hayli artmıştır. Geçen yıl fabrikamızda gelen yaklaşık 1300 ton zeytinden 200 ton yağ elde ettik. Bu yıl rekolte geçen yılın en az iki katı olur. 2200 ton zeytin ve buna bağlı olarak da 400 ton üzerinde yağ bekliyoruz. Bu fabrikamıza gelen rakamlardır. İlçe dışındaki fabrikalarda da yağ yaptıran üreticilerimiz var\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan SARIKAYALIKUMLUCAAntalya DHA ANTALYA KumlucaZiraat OdasıZeytinyağı FabrikasıKumlucaAlçakKumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman KayhanGeçenBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24