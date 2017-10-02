(Görüntülü Haber) Sezonun ilk zeytinyağı yapıldı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde üretilen sezonun ilk zeytinleri Ziraat Odası tarafından kurulan Zeytinyağı Fabrikası\'nda yağa dönüştü. Kumluca\'da geçen yıllarda kasım ayında başlayan zeytin hasadı bu yıl ekim ayının ilk haftası yapıldı. Alçak rakımlı bölgelerde yaz mevsiminde su verilen zeytinlerin yağ yapma zamanının geldiği, kırsal alandaki zeytinlerin ise kasım ayının ilk günlerinde hasat edileceği belirtildi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, \"Bölgemiz narenciye üretimine uygun olmakla beraber, son yıllarda nar ve zeytin üretimi hayli artmıştır. Geçen yıl fabrikamızda gelen yaklaşık 1300 ton zeytinden 200 ton yağ elde ettik. Bu yıl rekolte geçen yılın en az iki katı olur. 2200 ton zeytin ve buna bağlı olarak da 400 ton üzerinde yağ bekliyoruz. Bu fabrikamıza gelen rakamlardır. İlçe dışındaki fabrikalarda da yağ yaptıran üreticilerimiz var\" dedi.