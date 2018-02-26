(Görüntülü Haber) Şeyma adına Sudan'da kuyu açılacak

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Genç İHH tarafından aralık ayında yaşamını yitiren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca\'nın kızı İHH gönüllüsü Şeyma Karaca adına Sudan\'da su kuyusu açılacak. Geliri açılacak kuyuda kullanılmak üzere Burdur Öğretmenevinde kahvaltı programı düzenlendi. Programa Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca ile İHH gönüllüleri katıldı. Kuran okunarak başlayan programda konuşan Burdur Genç İHH Başkanı Hüseyin Çetinkaya, Merhume Şeyma Karaca bizim gönüllümüz ve yönetim kurulu üyemiz olarak görev yapmaktaydı. Şeyma kardeşimizin ismi Sudan\'da açmayı düşündüğümüz su kuyusunda yaşayacak ve oradaki insanların su ihtiyaçlarını karşılayacak dedi. Milletvekili Bayram Özçelik, Şeyma kardeşimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, ailesine sabırlar diliyorum. Genç yaşının verdiği aşk ve heyecanla insanlığa hizmet yolunda niyetini ortaya koyup faaliyetlerde bulundu diye konuştu. Genç İHH Genel Başkanı Fatih Yazıcı, Sudan\'da Şeyma Karaca adına açılacak su kuyusunun kısa sürede bitirileceğini söyledi. Yazıcı, Burkina Faso\'da mart ayında açılışını yapacakları Malcolm X Lisesi\'nin bir sınıfına da Şeyma Karaca\'nın adının verileceğini kaydetti. Yazıcı, İHH İnsani Yardım Vakfı\'nın 25\'inci yılındayız. Bugün 14 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve her ay 90 bin yetime bakıyoruz diye konuştu. Programın sonunda Mehmet Karaca, Fatih Yazıcı\'ya çiçek takdim etti