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(Görüntülü Haber) Seyir halindeki otomobil yandı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, Halil Şahin yönetimindeki otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yandı

12 Eylül 2017 12:24

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, Halil Şahin yönetimindeki otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Halil Şahin yönetimindeki 42 RE 317 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları gören Şahin aracını yol kenarında çekti. Otomobilin yandığını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri çevredekilerin de yardımıyla yangını kısa sürede söndürdü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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