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(Görüntülü Haber) Seyir halindeki kamyon yandı

Ahmet ACAR DEMRE(Antalya) (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde seyir halindeki kamyon motor bölümünden çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

09 Aralık 2017 18:42

Ahmet ACAR DEMRE(Antalya) (DHA)ANTALYA\'nın Demre ilçesinde seyir halindeki kamyon motor bölümünden çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Demre\'ye bağlı Kekova yolunun birinci kilometresinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, Çevreli Mahallesi\'ne odun götüren Turgut Sarıyar yönetimindeki 14 LD 770 plakalı kamyonun motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Kamyonu durduran Turgut Sarıyar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre birimine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, kamyonun ön tarafı tamamen yandı. Sürücü Sarıyar, Birden motordan duman çıkmaya başladı. Kamyonu sağa çekerek motoru durdurdu. Ama kamyonum yanarak kül oldu dedi.

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