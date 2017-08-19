(Görüntülü Haber) Sevgilisini boğazından bıçaklayıp, intihara kalkıştı

Haber- Kamera:Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))KONYA\'da Karapınar İlçesi Adalet Mahallesi Muhtarı evli 3 çocuk babası 53 yaşındaki Mustafa Çakan, sevgilisi 45 yaşındaki 3 çocuk annesi Hacer Göral\'ı, birlikte yedikleri kavunu doğradığı bıçakla boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp öldürdü. Daha sonra bıçağı kendi vücuduna saplayarak yaralanan Mustafa Çakan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çakan\'ın ilk ifadesinde aralarında çıkan mobilya satın alma tartışması sonucu sevgilisini bıçaklayarak öldürdüğü söylediği öğrenildi. Olay, bugün saat 09.15 sıralarında merkez Meram İlçesi Konya- Antalya Çevre yolu Kozağaç Mevkii\'nde meydana geldi. Karapınar İlçesi\'nde fırıncılık yapan Adalet Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakan, 5 yıllık sevgilisi Hacer Göral ile birlikte yönetimindeki 42 JD 310 plakalı otomobille, Antalya- Çevre yolu Kozağaç Mevkii yakınında gelip, aracını yolun kenarına park etti. Daha sonra yolda gelirken satın aldıkları kavunu aracın yakınındaki bir ağacın altında kesip, sevgilisiyle birlikte yemeye başladı. Kavun yerken sohbet eden iki sevgilisi iddiaya göre satın alacakları mobilya nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Çakan, kavunu doğradığı bıçakla, otomobilde sürücü koltuğunun yanında oturan sevgilisi Hacer Göral\'a, saldırdı. Sevgilisinin boğazına ve vücudunun 4 yerine bıçak saplayan Çakan, sevgilisini kanlar içinde görünce bu kez de bıçağı kendi vücuduna saplamaya başladı. Bıçağı 3 kez kendi vücuduna saplayan Çakan, kanlar içinde yere yığıldı. İki kişiyi kanlar içinde gören çevredekiler polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Hacer Göral\'ın öldüğünü belirledi. Yaralanan Çakan da ambulansla Meram Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Polis, yaptığı incelemede kadının sol avucunun içinde ıslak mendil ve yediği kavununda yere düşmüş olduğunu belirledi. MOBİLYA SATIN ALMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR Mustafa Çakan\'ın, polise verdiği ilk ifadesinde dün gece sevgilisi Hacer Göral\'ın evinde kaldığı ve evde sevgilisinin çocukları ve kardeşiyle birlikte oturup sohbet ettiklerini, burada sevgilisi Göral\'ın, yeni mobilya almasını ve sürekli birlikte yaşamak istediğini söylediğini ileri sürdüğü öğrenildi. Sabah saatlerinde de sevgilisiyle birlikte mobilya satın almaya çıktıklarını belirten Çakan\'ın, \'\'Hacer ile mobilya satın almaya çıktık. Ancak mobilyacılar kapalıydı. Açılıncaya kadar zaman geçirmek için kavun yemeye gittik. Kavunu doğrayıp bir dilim kendime bir dilimde ona verdim. \'Beni kavunla mı kandıracaksın, benim evime bundan sonra her gün geleceksin, değilse senin kızlarını, torunlarını satarım\' deyip küfür etti. O sırada kendimi kaybettim ve bıçakla saldırdım. Sonra onu kanlar içinde görünce bıçağı kendime sapladım. Çevredekiler gelip yardım etti.\'\' dediği öğrenildi. 15 GÜN ÖNCE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ Sevgilisi tarafından öldürülen Hacer Göral\'ın, daha önce Karapınar\'da oturduğu eşinden boşandığı ve 2 yıl önce Konya\'ya taşındığı belirtildi. Göral\'ın, yaklaşık 15 gün öncede merkez Selçuklu İlçesi Bosna Herkes Polis Merkezi\'ne giderek, kendi oğlu ve sevgilisi Mustafa Çakan tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikayette bulunduğu, oğlu ve sevgilisi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.