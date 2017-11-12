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(Görüntülü Haber) Sevgilisi olduğu iddia edilen kadını öldürüp, intihar etti

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur İlçesi'nde 27 yaşındaki Muhammet Çakar, sevgilisi olduğu iddia edilen 1 çocuk annesi Rahime Ok'u pompalı tüfekle sokak ortasında başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti

12 Kasım 2017 11:39

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde 27 yaşındaki Muhammet Çakar, sevgilisi olduğu iddia edilen 1 çocuk annesi Rahime Ok\'u pompalı tüfekle sokak ortasında başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti. Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Kıbrıs Caddesi 415 Sokak\'ta meydana geldi. Muhammet Çakar, sevgilisi olduğu iddia edilen Rahime Ok ile sokak ortasında buluştu. Burada Çakar ve bir süre önce eşinden boşandığı belirtilen Rahime Ok arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çakar, yanındaki pompalı tüfekle Rahime Ok\'u başından vurdu, ardından da silahı kendi çenesinin altına dayayarak, tetiği çekti. Muhammet Çakar ve Rahime Ok, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Çakar ve Ok\'un yaşamanı yitirdiği tespit edildi. Çakar ve Ok\'un cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Anamur Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Rahime Ok\'un, kızının öğrenim gördüğü ilçedeki Kıbrıs İlkokulu\'nda 10 Kasım günü düzenlenen Atatürk\'ü anma programında kameralara yansıdığı görüldü.

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