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(Görüntülü Haber) Serik Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti

Namık Kemal KILINÇ SERİK (Antalya), (DHA) Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta Serik Belediyespor, Manavgatspor'u 6-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

12 Mart 2018 19:43

Namık Kemal KILINÇ SERİK (Antalya), (DHA) Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7\'nci Grup\'ta Serik Belediyespor, Manavgatspor\'u 6-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrası yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Spor Toto BAL 7\'nci Grup\'ta lider Serik Belediyespor, Manavgatspor\'u ağırladı. Serik İsmail Ogan Stadı\'nda dün oynanan karşılaşmayı Abdullah Volkan Aydın, Ayşe Kasım ve Yunus Nurses hakem üçlüsü yönetti. Maçı Serik Belediyespor 6-1 kazandı. Serik\'in gollerini 3, 34 ve 63\'üncü dakikalarda Güven Güneri, 46\'ncı dakikada Ahmet Teker, 78 ve 88\'inci dakikalarda Mehmet Kaya atarken, Manavgatspor\'un tek golünü ise 5\'inci dakikada Taha Özerkman kaydetti. Bu sonuçla puanını 59\'a çıkaran Serik Belediyespor en yakın rakibine 13 puan fark attı ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Manavgatspor ise 14 puanda kaldı. Serik Belediyespor play-off turunu da geçmesi halinde 3\'üncü Lig\'e çıkacak. SAHA İÇİNDE KUTLAMA Karşılaşmayı Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Belediyespor Başkanı Rakip Utan ve kalabalık bir taraftar grubu izledi. Karşılaşma öncesi yürüyüş yapan taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya indi. Oyuncular, yönetim ve teknik heyet birlikte şampiyonluğu kutladı. HEDEF PLAY-OFF\'U KAZANMAK Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Bu coşku, bu şampiyonluk, tüm Serik halkına hayırlı olsun. Sezon başından bu yana \'O sene, bu sene\' parolasıyla yola çıktığımız ligde şampiyon olan başta teknik heyetimizi, oyuncularımızı ve içeride ve dışarıda bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi hedefimiz ligin bitiminde 8\'inci grubun lideriyle yapacağımız play- off maçını da kazanarak 3\'üncü Lig\'e çıkmak dedi.

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