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Spor

(Görüntülü Haber) Sergen Yalçın: "Taraftar olsaydı Elazığspor maçını kazanırdık"

"İyi bir futbol ortaya koyamadık" "Denizlispor maç bizim için çok önemli" "Futbol bir sanat" Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR, (DHA) Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçen hafta kendi sahalarında seyircisiz oynadıkları Elazığspor maçını k

23 Ağustos 2017 20:40

\"İyi bir futbol ortaya koyamadık\" \"Denizlispor maç bizim için çok önemli\" \"Futbol bir sanat\" Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR, (DHA) Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçen hafta kendi sahalarında seyircisiz oynadıkları Elazığspor maçını kaybettiklerini belirterek, \"Bence geçen hafta taraftar olsaydı Elazığspor maçını kazanırdık\" dedi. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri\'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, geçen haftaki Elazığspor maçında arzu etmedikleri sonuç aldıklarını belirtti. \"İYİ BİR FUTBOL ORTAYA KOYAMADIK\" Yalçın, kendi sahalarında seyircisiz oynadıkları Elazığspor karşılaşmasında iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını, bunun sonucunda da sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyleyerek şöyle konuştu: \"Elazığspor maçında kazanabilecek pozisyonları fazlasıyla yakaladık ama değerlendiremedik. Daha mücadeleci olmamız gerekiyor. Rakibimiz oyunu kazanabilecek bir oyun da oynamadı. Elazığspor maçı kazanmamız gereken bir müsabakaydı ama mağlup ayrıldık, üzgünüz. Artık bazı şeyleri zamana bırakacağız. Oyunculara güven konusunda bir sıkıntımız yok. Milli takım arasından sonra çok daha koşan, çok daha mücadele eden bir Eskişehirspor ortaya çıkacak, tek hedefimiz bu.\" \"DENİZLİSPOR MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\" Bu hafta kendi sahalarında Denizlispor ile karşılaşacaklarını ancak cezaları nedeniyle bu maçın da seyircisiz oynanacağını belirten Sergen Yalçın, \" Bu maç bizim için önemli. Bir galibiyet alırsak, hem moral olarak hem motivasyon olarak çok daha yukarıya çıkarız\" dedi. Yalçın, futbolcularının moral, motivasyonunun çok iyi olmadığını da söyleyerek, \"Şu anda kapasite olarak yüzde 50-60\'larda oynuyoruz. Tempomuz çok düşük. Futbol bu kadar rölanti oynanmıyor\" diye konuştu. \"FUTBOL BİR SANAT\" Futbolcuların seyircisiz maçlardan zevk almadığını da söyleyen Sergen Yalçın konuşmasında şu ifadelere yer verdi: \"Bence geçen hafta taraftar olsaydı Elazığspor maçını kazanırdık. Çünkü taraftarın olmadığı bir müsabakada biz de oynarken zevk almıyorduk. Seyircisiz maçlarda oyuncular çok fazla zevk almazlar. Oyuncu taraftar olmasını ister. Çünkü futbol bana göre bir sanat. Oyuncular sanatını icra etmeye çıkıyorlar sahaya. Bu bir gösteri. O yüzden izleyicinin olması lazım. Bizim taraftarımız da etkili bir taraftar, önemli bir taraftar, takımı ateşleyen bir taraftar. Onların olmaması bizim için çok büyük dezavantaj. Ama yapacak bir şey yok. Ceza alındığı zaman herkes seyircisiz oynayabiliyor.\"

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