(Görüntülü Haber) Serbest Güreş Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na gitti

Taha Akgül: \"İnşallah Türkiye\'ye bir bayram hediyesi de biz vereceğiz\" Fransa\'da düzenlenen Dünya Şampiyonası\'na katılacak Serbest Güreş Milli Takımı, bu sabah THY\'ye ait bir uçakla İstanbul\'dan Paris\'e gitti. Grekoromen Güreş Milli Takımının dünkü başarılarından gurur duyduklarını belirten ve dünya sıralamasında kilosunda ilk sırada olan milli gururumuz Taha Akgül de, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada, \"İnşallah Türkiye\'ye bir bayram hediyesi de biz vereceğiz\" diyerek şunları söyledi; \"Grekoromen takımımız görevini yaptı. Sıra serbest güreşçilerde. Biz de inşallah bugün Paris\'e gidiyoruz. İnşallah başarılı bir şampiyona geçer. Biliyorsunuz 2014-2015 yılları dünya şampiyonuyum. 2016 yılında olimpiyat şampiyonuyum ve 3 senedir dünyanın zirvesindeyim. Bu sene de zirveyi bırakmadan altın madalyayı ve kemeri yine ülkemize getirmek istiyorum. Favori sporcuyum. Seri başıyım. İnşallah Kurban bayramından önce milletimize ikinci bayram yaşatırım. Altın madalyayı ülkemize getiririm.\" Uçağa binmeden önce Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Taha Akgül bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.