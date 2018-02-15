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(Görüntülü Haber) Serasında ölü bulundu

Yücel BULUT GAZİPAŞA, (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 3 çocuk babası Veli S

15 Şubat 2018 18:40

Yücel BULUT GAZİPAŞA, (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde 3 çocuk babası Veli S. (54) evin yanındaki serada demire bağlı ipte boynundan asılı halde ölü bulundu. Gazipaşa\'ya bağlı Korubaşı Mahallesi\'nde oturan Veli S., sabah saatlerinde evin yakınındaki cam seraya gitti. Bir süre sonra Veli S.\'nin gelmemesinden şüphelenen ailesi kontrol için seraya gitti. Ailesi, Veli S.\'yi sera içindeki demire bağlı ipte boynundan asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Veli S.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Veli S.\'nin cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Veli S.\'nin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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