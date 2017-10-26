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(Görüntülü Haber) Semaveri bile çalmışlar

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta girdikleri evlerden hırsızlık yapan biri kadın 2 kişi yakalandı

26 Ekim 2017 19:18

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta girdikleri evlerden hırsızlık yapan biri kadın 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis ekipleri semaverden, çaydanlığa kadar birçok ev eşyası buldu. Sivas\'taki çeşitli mahallelerde iki çiftlik evi ve iki eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen M.K. ile G.U., Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. M.K ve G.U.\'nun kaldıkları evde yapılan aramada çalıntı oldukları tespit edilen çok sayıda ev eşyası ele geçirildi. Çalıntı eşyalar arasında semaverden, çaydanlığa, tesbihlerden, dizüstü bilgisayarlara kadar birçok ev eşyası bulundu. Şüphelilerinifadeleri doğrultusunda çalınan eşyalar asıl sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

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DHA SİVASSivasSivas Emniyet Müdürlüğü AsayişHırsızlık Büro AmirliğiEmniyet Müdürlüğü

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