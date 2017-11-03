(Görüntülü Haber) Selçuklu dönemini hatırlatan otağa yoğun ilgi

Taha AYHAN-MALATYA-DHA) MALATYA\'da bir işletmeci, Diriliş Ertuğrul dizisinden ilham alarak lokanta açtı. Selçuklu dönemini anımsatan eşyaların kullanıldığı \'Battalgazi Otağı\' isimli lokanta, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Malatya\'nın tarihi ilçesi olan Battalgazi\'de Ali Karakaş isimli işletmeci, 2 katlı evi Diriliş Ertuğrul dizininden esinlenerek yöresel ev yemeklerinin servis edildiği lokantaya dönüştürdü. \'Battalgazi Otağı\' isminin verildiği ve dizi setini andıran işletmeyi ziyaret edenler, içerideki yöresel kıyafetlerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Lokantayı işleten Ali Karakaş, Malatya\'nın Selçuklu döneminin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, Bizde bunu dikkate alarak işletmemizin Selçuklu dönemine ait materyallerle donatmaya ve eskiye böyle bir haz ve tadı alma şekline dönüştürmeye çalıştık. Genelde Selçuklu dönemine ait otağımız Türkmen otağı dediğimiz şimdiki ismiyle \'meclis\' mecliste oturup karar aldığı Türkmen otağı. Biraz daha ticari değil de, insanların gelip elbiseleri giyinip, o güne gidip, o günle ilgili materyalleri, kılıçları, kalkanları alıp oklarla beraber o zamanki savaş araçlarını tanıma fırsatı verebiliyoruz. Burası adeta canlı yaşam müzesi gibi. Lokantayı ziyaret edenler de Selçuklu dönemini andıran işletmede yöresel yemeklerin tadına bakmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.