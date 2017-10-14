(Görüntülü Haber) Selçuk - İzmir etabını Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett kazandı

HAKAN TARHAN - İZMİR / DHA 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur\'unun (Tour Of Turkey) Vestel\'in sponsorluğunda koşulan 166 kilometrelik Selçuk - İzmir etabını Bora Hansgrohe takımından Sam Bennett 4 saat 06 dakika 51 saniye ile kazandı. Türk Milli Takımı\'ndan Ahmet Örken aynı zaman ve tekerlek farkı ile ikinci geldi. TÜRK HAVA YOLLARI TIRMANIŞ PRİMİ ARCHBOLD\'UN Ortaköy geçilirken Türk Hava Yolları Tırmanış Primi (Dağların Kralı) kapısını ilk geçen sporcu Bora Hansgrohe Takımı\'ndan Shane Archbold oldu. Onu CCC Sprandı Polkowıce Takımı\'ndan Jonas Koch takip etti. Üçüncülüğüde Wılıer Trıestına Selle Italıa Takımı\'ndan Alex Turrın elde etti. SALCANO SPRİNT PRİMİ MATTEO KAZANDI 76\'ıncı kilometre geçilirken Salcano Sprint Prim kapısı da geride kaldı. Kapıyı ilk geçen sporcu Andronı Sıdermec Bottecchıa Takımı\'ndan Matteo Spreafıco oldu. İkinciliği WB Veransclassıc Aqualıty Protect Takımı\'ndan Lukas Spengler aldı, üçüncülüğü de Bora Hansgrohe Takımı\'ndan Shane Archbold. VESTEL TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİMİ TURRIN\'IN OLDU BEYAZ MAYOYU ONUR BALKAN GİYMEYE DEVAM EDECEK Vestel Fabrikası\'nın içinde gerçekleşen Türkiye Güzellikleri primi (Beyaz Mayo) kapısını Wılıer Trıestına Selle Italıa Takımı\'ndan Alex Turrın geçti. İkinciliği Andronı Sıdermec Bottecchıa Takımı\'ndan Matteo Spreafıco aldı, üçüncülüğü de Bora Hansgrohe Takımı\'ndan Shane Archbold elde etti. Ancak bugüne kadar aldığı puanlarla birinciliğini koruyan Türk Milli Takımı\'ndan Onur Balkan İstanbul - İstanbul etabında Beyaz mayoyu giymeye devam edecek. İKİ KAZA Vestel Fabrikası\' çıkışında iki bisikletçi virajı alamayınca yuvarlandı. Ardından Sabuncaeli rampasına yaklaşılırken 7 - 8 bisikletçi daha düştü. Bazı sporcuların yaralandıkları gözlendi. Bu esnada yaralanan Wılıer Trıestına-Selle Italıa Takımın\'dan Miguel Florez yarışı terk etti. TÜRK HAVA YOLLARI TIRMANIŞ PRİMİNİ KOSHEVOY KAZANDI, KIRMIZI MAYOYU MIRCO GİYMEYE DEVAM EDECEK Finişe 28.9 kilometre kala etabın son prim kapısı geçildi. Türk Hava Yolları tırmanış primini (Dağların Kralı) Wılıer Trıestına Selle Italıa Takımı\'ndan Ilia Koshevoy kazandı. Aynı takımdan Felipe Daniel Martinez ikinci, Bardıanı CSF Takımı\'ndan Mirco Maestri üçüncü, UAE Emırates Takımı\'ndan Federico Zurlo dördüncü oldu. Bu sonuçla Bardıanı CSF Takımı\'ndan Mirco Maestrı İstanbul-İstanbul etabında da Kırmızı Mayoyu (Dağların Kralı) giymeye devam edecek.