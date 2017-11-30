(Görüntülü Haber) Şeker hastası komşusunun kan örneği ile rapor almaya kalkıştı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da sağlık sorunu olmayan 39 yaşındaki Selda U.\'nun, kamu kuruluşlarının engelli kadrosunda memur olmak için uyguladığı planı, sağlık raporu almak için gittiği doktor bozdu.



Olay, 12 Kasım\'da Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde meydana geldi. Uzun yıllar özel sektörde çalışan Selda U., kamu kuruluşlarında açılan engelli kadrosundan faydalanıp, devlet dairesinde işe girmek istedi. Hiçbir sağlık sorunu bulunmayan Selda U., \'evrakta sahtecilik\' suçundan 2011 yılında cezaevine girip, 2 yıl 6 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen 40 yaşındaki Mehmet Gökhan E. ile bağlantı kurdu. Bu kişinin yönlendirmesiyle Selda U., şeker hastası olduğunu söyleyerek rapor almak için Kadirli Devlet Hastanesi\'ne gidip, kendi kanı yerine şeker hastası olan komşusu 49 yaşındaki Aysel Ç.\'nin kanının alınmasını sağladı. Kan şekeri seviyesi 500 mg/dl çıkan Selda U., sonucu doktora gösterip rapor almak istedi.



Dr. S.B. rapordaki değerlere sahip olan bir hastanın ayakta duramayacağını, bu değerdeki birinin komaya gireceğini, testte yanlışlık olabileceğini düşünerek, yeniden kan alınmasını istedi. Bunun üzerine Selda U.\'dan yeniden kan alındı. Kadının bu kez şeker oranı 100 mg/dl çıktı. Normal bir insanın kanındaki değerlerin bu kadar kısa sürede düşmesinin imkansız olduğunu bilen doktor, durumdan şüphelenip, polisi aradı. Bu arada hastaneden ayrılan kadın için polis çalışma başlattı. Adana\'da yaşadığı belirlenen Selda U. için Adana polisi harekete geçti. Ekipler, Selda U. ve Aysel Ç. ile onlara yardım ettiği öne sürülen Mehmet Gökhan E.\'yi evlerinde yakaladı.



KENDİMİ GARANTİYE ALMAK İSTEDİM



Selda U. sorgusunda, \" Özel sektörde işimden memnun değildim. Devlet dairesinde çalışıp, kendimi garantiye almak istedim. Bu yüzden de Mehmet Gökhan E. ile bağlantıya geçtim. Onun yönlendirmesiyle bu planı yaptım. Çok pişmanım\" dedi. Diğer zanlılar ise, suçlamaları kabul etmedi. Selda U. ile birlikte Aysel Ç. ve Mehmet Gökhan E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Osmaniye Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi.