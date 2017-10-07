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(Görüntülü Haber) Şehitler Tepesi'ne Şehitler Anıtı yapılıyor (2)

Zeki GÜNAL - İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler Tepesi'nin hemen karşısındaki alana Şehitler Anıtı dikiliyor

07 Ekim 2017 20:13

Zeki GÜNAL - İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ\'ta terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler Tepesi\'nin hemen karşısındaki alana Şehitler Anıtı dikiliyor. Anıt için çalışmalar bugün başladı. Ay yıldızın bulunacağı anıtta yıldızın üstünde bir de polis amblemi olacağı öğrenildi. İstanbul\'da 10 Aralık 2016\'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen terör saldırılarında 39\'u emniyet mensubu, 46 kişi şehit olmuştu. Hain saldırının ardından \'Beleştepe\' adıyla anılan yere, Beşiktaş Belediye Meclisi\'nin kararıyla \'Şehitler Tepesi\' adı verilmiş hemen karşısındaki alana da şehitlerin anısına anıt dikilmesine karar verilmişti.

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