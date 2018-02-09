(Görüntülü Haber) Şehitler İçin mevlid okutuldu

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)BURDUR Belediyesi tarafından Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen askerler için mevlid okutuldu. Burdur Belediyesi, Suriye\'nin Afrin bölgesinde süren Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan Uzman Çavuş Emrah Bulut\'un evinin bulunduğu sokakta, şehitler için mevlid okuttu, yemek verdi. Mevlide, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başkan Yardımcısı Ali Say, CHP İl Başkanı Osman Gök, Belediye Meclis üyeleri ile Afrin operasyonunda yaralanan Burdurlu Piyade Uzman Çavuş Emrah Bulut ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ercengiz burada yaptığı konuşmada, Emrah Bulut, Afrin\'deki operasyonda yaralandı. GATA\'da tedavisi olduktan sonra buraya geldi. Bizim gelenek ve göreneklerimizde başımızdan bir kötülük geçtiği zaman, bir sıkıntı atlatıldığında birlikte oturulup yemek yenir, acı sevince dönüştürülür. Bugün bunun için toplandık. Emrah\'la birlikte benim eski mahallem olan Yenice\'de birlikte yemek yiyelim dedik. Bir araya geldik, sağ olsun mahallelimiz, hemşerilerimiz Emrah\'ı ve bizi yalnız bırakmadı. İnşallah en kısa sürede Mehmetçiğimiz başarıyla, zaferle vatan topraklarına geri döner. Daha fazla canımız yanmadan, analarımız ağlamadan, üzülmeden de Mehmetçiklerimiz kışlalarına geri dönmüş olur. Bizim bugün bir araya gelmemizin sebebi sevgili Emrah\'ımızın sağ salim yanımızda olmasıdır. İnşallah bütün anaların da evlatları sağ salim yanlarına gelsin diye konuştu. Yemek sonrasında şehitler için Kur\'an ve mevlid-i şerif okundu, dua edildi.