(Görüntülü Haber) Şehit Yüzbaşı ve Güvenli Korucusu memleketlerine uğurlandı

Şırnak şehitleri için uğurlama töreni Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK ile Cizre İlçesi arasında yapımı devam eden yolun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik, dün teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page için uğurlama töreni düzenlendi. Dün akşam saatlerinde Şırnak-Cizre arasındaki yeni yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen ve 3 güvenlik korucusunun da yaralandığı saldırıda şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal (33) ve Güvenlik Korucusu Dündar Page (32) için 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı\'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Mehmet Aktaş, 2\'inci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Şırnak Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, asker, polis, sivil toplum kuruluşları ve şehit güvenlik korucusu Dündar Page\'nin akrabaları katıldı. Şehit naaşlarının kalafata konulmasından sonra saygı duruşuyla başlayan tören, şehitlerin öz geçmişi ve duaların okunmasıyla devam etti. Daha sonra şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal\'ın naaşı helikopter ile Şerafettin Elçi Havalimanı\'na ordan da uçak ile Ankara\'ya gönderildi. Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page\'nin cenazesi ise ambulans ile toprağa verilmek üzere Cizre\'ye gönderildi. Tören sırasında sinir krizi geçiren şehit güvenlik korucusu Dündar Page\'nin yakınların, görevli askerler teselli etti.