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(Görüntülü Haber) Şehit Teğmen'in eşinin okuluna Türk bayrağı asıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- SURİYE'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşi Işıl Aktepe'nin Tekirdağ'da görev yaptığı liseye Türk bayrağı asıldı

06 Şubat 2018 19:10

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Teğmen Ahmet Aktepe\'nin eşi Işıl Aktepe\'nin Tekirdağ\'da görev yaptığı liseye Türk bayrağı asıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Tekirdağ 8\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'nda görevli Piyade Teğmen Ahmet Aktepe şehit oldu. Şehit Aktepe, memleketi Erzurum\'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Aktepe\'nin eşi Işıl Aktepe\'nin edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığı Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne öğretmenler tarafından büyük Türk bayrağı asıldı. Işıl Aktepe\'nin eşinin şehit düşmesi, okuldaki öğretmen ve öğrenciler arasında da büyük üzüntüye neden oldu.

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