(Görüntülü Haber) Şehit Teğmen'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 20 bin kişi uğurladı

Turgay İPEK- Hümeyra PARDELİ- Murat AYDIN/ERZURUM, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'nın 55\'inci gününde şehit düşen Piyade Teğmen Muhammed Kır\'ın cenazesi (25), memleketi Erzurum\'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 20 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kayseri 1\'inci Komando Tugayı\'nda görevli, Erzurum nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Muhammed Kır, dün şehit oldu. Şehit Teğmen Muhammed Kır\'ın cenazesi, bugün sabah memleketi Erzurum\'a getirildi. 1\'i kız 4 çocuk sahibi annesi Hemra Cömer ve babası Zeki Kır 10 yıl önce ayrılan Muhammet Kır, için ilk kez tarihi Çifte Minareli Medrese önünde cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanısıra Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Seyfettin Azizoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Cenazede şehidin annesi, kardeşleri ve yakınları güçlükle ayakta durdu. ERDOĞAN: ONLAR ÖLÜ DEĞİLLER Şehit Teğmen Muhammed Kır\'ın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan namaz sonrası bir konuşma yaptı. Erdoğan, şunları söyledi: \"Şehidimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Sevgili Peygamberimize en yakın olan bir makama uğurlayacağımız sevgili Muhammedimiz\'e öncelikle bu şehadet makamında inşallah başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum. Onlar sevgili Peygamberimize ve Peygamberlere en yakın makamda muamele görecekler. Düşünmesi gereken biziz. Akif merhumun ifade ettiği gibi; \'Ey şehid oğlu şehit istemem benden makber, sana âgûşunu açmış duruyor peygamber.\' İnşallah komşu olacaklar. Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz, özellikle vatan millet ezanımız için verdiler veriyorlar. Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor. Zira Rabbimiz malum ayeti kerimesinde şöyle buyuruyur; \'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar dirilirdir, siz bilemezsiniz.\' Dolayısıyla Muhammedimiz, aslında ismini Mehmetçik Osmanlı Muhammed\'i kullanmamış. Olur ya ona uymayan bir şey yapabilir inceltmiş Mehmed\'e hatta, Mehemmet demiş. Sonra Mehmet demiş ordumuzun mensuplarına küçük Muhammet anlamına Mehmetçik demiş. İslam dünyasında böyle bir başka asker yok ama bizim Mehmetçiklerimiz var. Rabbim rahmetiyle inşallah tecelli etsin. Rabbim bizlere de bu makamı lütfetsin diyorum. Ruhi için, şehitlerimiz için şu anda terör mücadelesinde olsun özellikle de Afrin ve savaşında rabbim bizlere fethini yakın kılsın diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallan bu mücadelede bize yaklaşıyor diye düşünüyorum.\" Muhammet Kır\'ın cenazesi, kılınan namaz sonrası tekbirler eşliğinde toprağa verilmek üzere Kars Kapı Şehitliğine götürüldü. Bekar olan şehit Teğmen Muhammet Kır\'ın cenazesi, burada gözyaşlarıyla toprağa verildi.