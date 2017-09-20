(Görüntülü Haber) Şehit Polis Aybek son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



Gaziosmanpaşa\'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Anıl Kaan Aybek son yolculuğuna uğurlandı.



Polis memuru Aybek için ikindi namazına müteakip Küçükköy Merkez Camisi\'nde tören düzenlendi. Törene, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP milletvekili Gürsel Tekin ile şehidin yakınları katıldı. Şehit polis için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından şehit memur Aybek, Edirnekapı Şehitliği\'nde defnedildi.