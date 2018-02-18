(Görüntülü Haber) Şehit Piyade Uzman Çavuş'u, Çorum'da 5 bin kişi uğurladı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker\'in cenazesi, memleketi Çorum\'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze törenine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker\'in cenazesi memleketi Çorum\'a getirildi. 4 yıldır görev yapan ve bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Eker için kent merkezindeki Meydan Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Necmettin Kılıç, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, askerler, şehit babası 70 yaşındaki Hasan Eker ile aynı yaştaki eşi Fatma Eker, şehidin kardeşleri İbrahim, Mikail, Asım ve Gülcan Eker, şehidin yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit annesi Fatma Eker ve şehidin 4 kardeşi, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Taziyeleri kabul eden şehit babası Hasan Eker ise metanetini korudu. Oğulunun tabutu başında gözyaşı döküp, \"Oğlum, Mustafam bizi bırakma\" diyerek ağıt yakan acılı şehit annesi Fatma Eker, güçlükle ayakta durabildi. Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Eker\'in cenazesi Kalehisar Köyü\'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.