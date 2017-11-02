(Görüntülü Haber) Şehit ateşi Samsun'a düştü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Sözleşmeli Er 28 yaşındaki Erkan Karaca\'nın memleketi Samsun\'daki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu. Bekar olan Jandarma Sözleşmeli Er Erkan Karaca\'nın acı haberi, babası Ayhan Karaca\'ya ilçe protokolü tarafından verildi. Baba Ayhan Karaca gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, anne ve babasının 11 yıl önce boşandığı, 1 kız kardeşinin olduğu öğrenildi.