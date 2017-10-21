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(Görüntülü Haber) Şehit ailesine yeni ev yapıldı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde geçen yıl şehit düşen 21 yaşındaki Hüseyin Kavalbacak'ın ailesine, memleketi Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde yapılan yeni evin anahtarı teslim edildi

21 Ekim 2017 01:38

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Uludere İlçesi\'nde geçen yıl şehit düşen 21 yaşındaki Hüseyin Kavalbacak\'ın ailesine, memleketi Konya\'nın Seydişehir İlçesi\'nde yapılan yeni evin anahtarı teslim edildi.

Piyade Onbaşı Hüseyin Kavalbacak, terhisine 1.5 ay kala 23 Ağustos 2016 tarihinde Uludere\'de PKK\'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düştü. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, taziye ziyareti sırasında iki çocuğundan birini kaybeden şehit babası Ali Kavalbacak\'ın, Ketenli Mahallesi\'nde ailesiyle oturduğu evin fiziki durumunun kötü olduğunu gördü. Bunun üzerine mahallede belediyeye ait arsaya şehit ailesi için ev yapılmasına karar verildi. Seydişehir Kaymakamlığı’nın desteğiyle yapılan evin eşyaları da yardımseverler tarafından alındı.

Şehit ailesi için yapılan ev bugün düzenlenen törenle teslim edildi. Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsmet Cansaran, İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve davetliler katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, \'\'Ketenli Mahallesi\'nde inşa edilen ev, 300 metrekarelik kullanım alanı olan iki katlı bir binadır. Binanın yüzde 80\'i belediyemiz ve kaymakamlığımız tarafından, yüzde 20\'si de hayırseverler tarafından yapılmıştır. Bunlar güzel şeyler ama acıları bitirmez, acıları hafifletmek için bir nebze çorbada tuzumuz olsun diye yaptığımız bir çalışma\'\' dedi.

Oğlunun vatan için şehit düştüğünü ve bir can daha feda etmeye hazır olduğunu belirten şehit babası Ali Kavalbacak ise ev için mutlu olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından evin anahtarı Ali Kavalbacak\'a teslim edildi.

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