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(Görüntülü Haber) Sedyeyle katıldığı kongrede, yeniden CHP ilçe başkanı seçildi

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, CHP İlçe Kongresi'nde tek aday olan mevcut Başkan Abdülkadir Özeren, bir süre önce geçirdiği kaza nedeniyle evden sedyeyle gelerek seçime katıldı

12 Aralık 2017 22:22

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Lapseki ilçesinde, CHP İlçe Kongresi\'nde tek aday olan mevcut Başkan Abdülkadir Özeren, bir süre önce geçirdiği kaza nedeniyle evden sedyeyle gelerek seçime katıldı.

Lapseki\'de CHP İlçe Kongresi, bir kahvehanede düzenlendi. Mevcut başkanı Abdülkadir Özeren, kongreye tek aday olarak girdi. 15 gün önce getirdiği trafik kazası nedeniyle vücudunda kırıklar bulunan Özeren, ayağa kalkamadığı için oy kullanmaya sedyeyle geldi. Tekrar seçilmesi garanti olmasına karşın Özeren\'in atmosferi yaşamak için kongreye geldiği ifade edildi.

Kongreye; Çanakkale CHP Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı CHP\'li Ömer Faruk Mutan, CHP İl Başkanı Nejat Önder ve eski dönem milletvekilleri Serdar Soydan, Ali Sarıbaş ve partililer katıldı. Divan Başkanlığını CHP Milletvekili Muharrem Erkek\'in yaptığı kongrede, 101 kayıtlı delegenin oylarıyla Özeren tekrar başkan seçildi. Özeren\'in eşi Bilşen Özeren, kongre boyunca eşine destek vererek, yanından ayrılmadı. Seçimin ardından partililer, tekrar başkan seçilen Özeren\'i tebrik etti.

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