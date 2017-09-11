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(Görüntülü Haber) Sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, kasadaki sebzeler yola saçıldı

11 Eylül 2017 15:17

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, kasadaki sebzeler yola saçıldı. Kaza, saat 00.45 sıralarında Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Enez Kavşağı\'nda meydana geldi. Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesi\'nden Keşan yönüne giden 44 yaşındaki Şakir Kızılcık yönetimindeki 22 RJ 669 plakalı sebze yüklü kamyon, Enez Kavşağı\'na geldiği sırada sağ arka tekerleğinin yerinden çıkması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonda sürücü Şakir Kızılcık ve araçta yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki Gündoğan Kaya yaralandı. Kamyon kasasında bulunan kırmızı biber, patlıcan ve domatesler ise yola saçıldı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Gelibolu\'dan Keşan yönüne transit geçişe bir süre kapanan yol, dökülen sebzelerin toplanması ve kamyonun vinç yardımıyla kaldırılarak otoparka çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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