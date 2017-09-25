T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şarkılı, şiirli intihar girişimini polis engelledi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, eşiyle kavga eden 3 aylık hamile 24 yaşındaki S

25 Eylül 2017 20:45

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, eşiyle kavga eden 3 aylık hamile 24 yaşındaki S.Ö., oturduğu evin damına çıkarak intihar etmek istedi. Elindeki cam parçasıyla kendini yaralayan S.Ö., şarkı söyleyip, şiir okuyarak seslendiği eşinden dönmesini istedi. Polisler, bir anlık dalgınlığından yararlanarak üzerine atladığı genç kadının intihar girişimini engelledi.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre tartıştığı eşinin evi terk etmesi üzerine S.Ö. eline aldığı cam parçasıyla tek katlı evinin damına çıkıp atlamak istedi. Mahalle sakinleri, S.Ö.\'yü ikna edemeyince, polisi arayarak yardım istedi. Polisin gelmesi üzerine cam parçasıyla kollarına zarar veren S.Ö., eşine seslenerek dönmesi için şiir okudu, şarkı söyledi. Yaklaşık 1 saat damda bekleyen S.Ö., olay yerindeki polislere bulunduğu yerden sigara atarak içmelerini istedi. Yanına çıkan polisler, S.Ö.\'nün bir anlık dalgınlığından yararlanarak üzerine atlayıp intihar girişimini engelledi. Müdahale sırasında bir polis memurunun üniforması zarar görürken, S.Ö., çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Polisin soruşturması devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAElindekiPolislerOlaySeyhanYeşilyurt MahallesiMahallePolisinYaklaşıkYanınaMüdahale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24