(Görüntülü Haber) Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Sarıyer\'de polis uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 4 noktada düzenlenen operasyonda önceden belirlenen adresler arandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Çayırbaşı Mahallesi\'nde 4 farklı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı aramalarda önceden belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen metruk binalarda hassas burunlu polis köpeği arama yaptı.