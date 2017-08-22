(Görüntülü Haber) Sarıkamış'ta 233 ailenin ev hayali gerçek oldu

SARIKAMIŞ (KARS), (DHA) - TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) ve Kars Sarıkamış Belediyesi işbirliğinde 360 konutluk Sarıkamış 2\'nci Etap Toplu Konut Projesinde başvuru sahibi 233 ailenin ev hayali gerçek oldu. Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi salonundaki kura çekilişine Sarıkamış Belediye Başkanı AK Partili Göksal Toksoy, AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Serkan Aykul, TOKİ Uzmanı Murat Sırt ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak hak sahiplerine kura çekimi, konutların durumu ve ne gibi işlemler yapmaları gerektiği konularında bilgiler verildi. Kura çekimlerinin tamamlanmasından sonra projede kalan 75 konutun da banka aracılığıyla gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamasından sonra TOKİ tarafından belirlenecek yöntemle satışa sunulacağı bildirildi. HAYALİNE KAVUŞTU Kuraya katılan hak sahiplerinden ve sürekli olarak dairesinin 3\'üncü katta çıkması için dua eden Yeşim Altun, hayaline kavuşunca çok sevindi. Öğretmen eşi ve 2 yaşındaki oğlu ile kura çekimlerine katılan Yeşim Altun, \"Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah evsiz olanlara da ev nasip etsin\" dedi. 84 YAŞINDA EV SAHİBİ OLDU Emekli bürokrat Yılmaz Gündüz ise 84 yaşında ilk kez ev sahibi oldu. Gündüz yaşadığı sevincini ve heyecanını salonda bulunanlarla paylaştı. Eşini 2 yıl önce kaybeden 6 çocuk babası Yılmaz Gündüz, ömrü boyunca hep kirada oturduğunu ve çok çileler çektiğini ifade etti. Yılmaz Gündüz, \"Çocuklarımın hepsini okuttum devlet dairelerinde çalışıyorlar. Evimin olmasına çok sevindim. Ben Kore’ye bile gittim. Hayatım boyunca çok zorluklar çektim. Eşim de ölünce evde tek başıma kaldım. Keşke bu güzel evi eşim sağ olsaydı da beraber döşeseydik\" diye konuştu.