(Görüntülü Haber) Şantiye gaspçıları yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL\'da girdikleri şantiyelerinde işyeri bekçilerini bağlayarak etkisiz hale getirip, daha sonra kablo, jenaratör gibi malzemeleri çalan 9 kişilik gasp çetesi gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 yıl içinde yaklaşık 1 milyon liralık malzeme çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin gasp ettiği yerler arasında Marmaray şantiyesi ile Kadıköy Belediyesi Hayvan Barınağı içinde bulunan bir şantiye de var. Şüphelilerden 2\'sinin Atatürk Havalimanında düzenlenen operasyonla yaklalandığı öğrenildi. KAMERALARA YAKALANDILAR İstanbul\'un Anadolu yakasında lüks inşaat şantiyelerinden birbiri ardından meydana gelen hırsızlık ve gasp olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, yaptıkları incelemede şüphelilerin kiraladıkları kapalı kasa kamyonet ve minibüslerle olay yerine geldikleri, içerde bulunan bekçileri bağladıktan sonra hırsızlıkları gerçekleştirdiklerini tespit etti. ATATÜRK HAVALİMANINDA OPERASYON YAPILDI Kamera görüntüleri kullanılarak önce şüphelilerin kullandıkları araçların plakaları daha sonra da kimlikleri tespit edildi. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Yapılan eşzamanlı baskında şüphelilerden 2\'si Atatürk Havalimanında, 3\'ü Hatay ilinde diğer şüpheliler ise İstanbul\'daki evlerinde gözaltına altına alındı. ÇOK SAYIDA KAYITLARI VAR Polis yaptığı soruşturmada şüphelilerin hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak oto hırsızlığı, cinsel istismar, uyuşturucu gibi suçlardan onlarca kez polise geliş kaydı olduğunu tespit etti. Gasp çetesinin ele başının ise Karakuş U.(28) adlı şüpheli olduğu tespit edildi. MARMARAY ŞANTİYESİNİ SOYMUŞLAR Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin yaklaşık 1 yıldır 28 ayrı inşaat şantiyesi gaspı ile 5 adet hırsızlık gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin 16 Ekim 2017 tarihinde Göztepe\'de bulunan Marmaray şantiyesinden 15 bin lira değerinde kapı ile Kadıköy Belediyesi Hayvan Barınağı içinde bulunan şantiyeden 15 Kasım 2017 tarihinde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi.