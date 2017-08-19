(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da Sünnet Şöleni

Haber: Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA?nın Haliliye Belediyesi tarafından \'Kirvem Belediye Olsun\' projesi kapsamında 200 çocuk için Sünnet Şöleni düzenlendi. Şehitlik Çamlık Düğün Salonu?nda düzenlenen sünnet şölenine; Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, çocuklar ve aileleri katıldı. Davetlileri kapıda karşılayan Başkan Demirkol, sünnetlik kıyafetlerini giyen çocuklarla yakından ilgilendi. Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak normal, rutin, alışılmış belediyecilikte yapmış oldukları çalışmaların yanında sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birisi sergilemeye çalıştıklarını söyledi. Konuşmaların ardından davetlilere yöresel tirit yemeğini ikram edildi. yedi. 200 çocuğun, önümüzdeki günlerde gruplar halinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sünnet edilecek.