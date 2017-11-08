(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da emlak bürosunda para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.



Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Emlak bürosunda Yaşar E. ile adı öğrenilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bu kişi, silahını çekip, Yaşar E.\'ye ateş ederek kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılan Yaşar E., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar E.\'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

