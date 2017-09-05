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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

05 Eylül 2017 22:11

Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Gaziantep karayolundaki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Halil Şimşek yönetimindeki 63 KD 363 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada ters şekilde duran otomobilin sürücüsü Halil Şimşek ile araçta bulunan Yılmaz Yavuz ve adı öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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