(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Ömer ŞULUL- Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu Akziyaret Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 GH 4107 plakalı otomobil ile 46 DL 620 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.