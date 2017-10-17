(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolu 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Kılıç yönetimindeki 63 YV 931 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Kılıç ile otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilmeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.