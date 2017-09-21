(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da okulda Suriyeli gerginliği

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da Eyyubiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü binasında eğitim alan Suriyeliler ile aynı bahçede bulunan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri arasında, bir kadının dövüldüğü iddiası üzerine gerginlik çıktı. Dayak olayını duyarak okula gelen veliler, eylem yaptı. Bunun üzerine Halk Eğitim Merkezi\'ndeki Suriyeliler çevik kuvvet ekiplerince tahliye edildi. Suriye\'deki iç çatışmalardan kaçarak Şanlıurfa\'ya sığınan yetişkin Suriyelilere yönelik Haleplibahçe Mahallesi\'ndeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu bahçesinde yer alan Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü binasında adı öğrenilmeyen Suriyeli 2 yetişkin iddiaya göre ilkokula giden bir çocuğun annesini belirlenmeyen bir nedenle bahçede dövdü. Bu olayın duyulması üzerine yaklaşık 100 öğrenci velisi okul bahçesinde toplanarak \'Suriyelileri istemiyoruz\' diyerek slogan attı. Gerginliği önleyemeyen okul yönetimi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine zırhlı araçlar ile çok sayıda çevik kuvvet polisi okula sevk edildi. Okulun bahçesinde barikat oluşturan polis, gerginliğin büyümemesi için Halk Eğitim Merkezi\'nde kursiyer olarak bulunan Suriyelileri tahliye edilerek minibüslerle evlerine gönderildi. Gelişmelere tepki gösteren öğrenci velileri, Suriyelilerin çocuklarıyla aynı bahçeyi kullanmasını istemediklerini ifade etti. Veliler, Suriyeliler\'in tahliye edilmesi ardından okul bahçesinden ayrıldı.