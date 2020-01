(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da 'Öcalan'a tecrit kaldırılsın' açıklaması

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da düzenlenen panelde konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan üzerinde uygulandığını iddia ettiği tecridin kalkmasını istedi.



Şanlıurfa\'da DTK, HDP ve Özgür Kadın Kongresi\'nce 3 günlük \'Tecrit kaybedecek, özgürlük kazanacak\' adlı panel düzenlendi. İlki HDP Haliliye ilçe binasında düzenlenen panelde kadınlar polis aramasından geçtikten sonra parti binasına alındı. \'Kadın soykırımını durduracağız yaşamı özgürleştireceğiz\' pankartının asıldığı panele, HDP milletvekilleri Dilek Öcalan, Sibel Yiğitalp, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven ile çok sayıda kadın katıldı. Panelin açılış konuşmasını Kürtçe olarak yapan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Abdullah Öcalan\'ın üzerinde uygulandığını iddia ettiği tecridin kaldırılması için kadınların öncülük yapmaya devam edeceğini söyledi.



DTK Eşbaşkanı Leyla Güven parti binası çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemini eleştirerek, “Halkımız Saddam’ın zulmünden kurtuldu. Katliamlardan geçen halk iradesi ile bağımsızlık istiyor ve bu temelde referanduma gitti. Haklarıdır bağımsızlık isteyebilirler. Yüksek bir oranla evet çıktı. Ancak Türkiye ve İran’ın yaptırım uygularız söylemleri kabul edilecek gibi değildir. Kürt statü istiyor, hayır diyorlar. Çünkü her zaman Kürtlerin kölelik yapmasını istiyorlar. Şimdi Türkiye herkese muhtaçtır. Ortadoğu’da ağırlığı kalmamış. Avrupa’da ağırlığı kalmamış. Kürtlere karşı duracağım sizde karışmayacaksınız diyorlar. Şimdide İran ile birlikte Irak\'a yöneliyorlar. Yaptırımlar ile bir yere varamazsınız. Referandum oldu halk iradesini yansıttı. Şimdi kapılar ve vanalar kapansa bu Türkiye’nin zararınadır. Oradaki halk bu güne kadar her türlü sıkıntıyı yaşamış baskıların yabancısı değildir. Dolayısıyla iradesinden taviz vermez. Dolayısıyla biz referandumu selamlıyoruz, oradaki kadınların iradesini selamlıyoruz” diye konuştu.



HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise Türkiye’de HDP\'nin 3’üncü siyasi parti olduğunu ancak bu gün parti binasında yapılan etkinlikten kaynaklı patinin polisler tarafından ablukaya alındığını belirterek tepkisini dile getirerek şöyle dedi:



\"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Bu gün kadınların paneli yapılıyor. Tabi ki onları en çok korkutan kadınların bir araya gelmesi ve örgütlenmesidir. İtirazlarımızdan korkuyorlar. Biz her türlü baskı ve şiddete karşı itiraz ettiğimiz için bu yaklaşımları gösteriyorlar. Karşımızdaki sistem o kadar çürümüş ki cenazeleri dahi mezardan çıkartmıştır. Ortaçağ\'da bile insanlar mezarlardan çıkarılmamıştır. Ancak bugün kadının mezardan çıkarılmasına şahit olduk. Başkentte cenazeyi mezarlıktan çıkaran zihniyeti lanetliyoruz. Hiç kimse farklılıktan dolayı baskıları hak etmiyor. Biz artık hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz. Ölümler üzerine siyaset yapılmasını istemiyoruz. Öcalan\'ın üzerinde 2015\'ten bu yana kadar hiçbir haber alınmıyor. Tamamen bir tecrit uygulanıyor. O yasa bu işin anahtarı bu ülkenin ve Ortadoğu\'nun barış anahtarı Sayın Öcalan\'dır. O İmralı\'nın kapısı açıldığı an bir müzakere sürecine gidildiği an bu sorun konuşarak, tartışarak artık ölümlerin durması anlamına gelir ki bu da Türk halkının en büyük isteğidir.\"