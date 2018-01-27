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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da kerpiç ev çöktü: 1 ölü

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da yağış nedeniyle çöken kerpiç evin enkazı altında kalan 70 yaşındaki Meryem Akgül hayatını kaybetti

27 Ocak 2018 20:23

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da yağış nedeniyle çöken kerpiç evin enkazı altında kalan 70 yaşındaki Meryem Akgül hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Tepedibi Mahallesi\'nde meydana geldi. Kentte dün akşam etkili olan yağmur nedeniyle Meryem Akgül\'e ait tek katlı kerpiç ev çöktü. Evde tek başına bulunan Meryem Akgül, enkaz altında kaldı. İhbarla eve gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan yaşlı kadın, sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye Akgül, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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