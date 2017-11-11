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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da kaçak sigaraya tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, bir kamyonun kasasında 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi

11 Kasım 2017 19:31

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, bir kamyonun kasasında 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan kamyon sürücüsü, mahkemece tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramada, kamyonun kasasındaki gizli bölmede 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polisin gözaltına aldığı ismi açıklanmayan sürücü, sorgulamasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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DHAPolisKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleYapılanSigaralara

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