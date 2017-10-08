(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da 'İsot Festivali' başladı (2)

ACILI YEMEKLER YARIŞTI



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen İsot Festivali kapsamında acı kırmızı isotla yapılan yöresel yemekler yarıştı. Cumhuriyet Tesisleri\'ndeki yarışmaya katılan kadınlar, yapılan 37 çeşit yemeği sofralara koydu. Yarışmanın ardından hazırlanan yemekler davetlilere ikram edildi.



İSOTLAR YARIŞTI



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından \'Acının en tatlısı\' sloganıyla düzenlenen yarışmada ise en acı ve en lezzetli pul biber seçildi. İlginç isimlerin konulduğu yarışmada acı biberin tadına bakan jüri üyeleri, dereceye giren kişilerin belirlemesi için oylamaya geçti. Geleneksel Mutfak Müzesi\'ndeki düzenlenen yarışmaya 199 kişi katıldı. Yarışmacılar evlerinde hazırladıkları biberleri; \'Kör oldum\', \'Haho\', \'Zıkkım\', \'Yandım\', \'Acı tatlım\', \'Ağlatırım\', \'Ataş düştü\' ve \'Karabela\' gibi rumuzlarla isimlendirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmaya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kent ile bütünleşen isot yarışmasına katılanlara teşekkür etti, dereceye girenlerin isimlerinin düzenlenecek törenle açıklayacağını söyledi.