(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 118 otomobil motoru ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, polisin sanayi sitesinde bir depoya yaptığı baskında gümrük kaçağı olduğu belirlenen 118 otomobil motoru ele geçirilirken, 4 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı olarak İspanya\'dan gemiyle Türkiye\'ye getirilen çeşitli markalardaki otomobil motorlarının bir depoda muhafaza edildiğini bigisi üzerine harakete geçti. Depoda bulunan motorların çalıntı ve hacizli araçların değişiminde kullanılacağı bilgisini alan polisler, Evren Sanayi Sitesi\'nde bulunan bir depoya baskın yaptı. Baskında arama yapılan depoda 118 çeşitli marka ve modellere ait otomobil motoru, 1 çekici ve dorse ele geçirilirken, 1\'i Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen motorlar ise bir TIR\'a yüklenerek, Asayiş Şube Müdürlüğü parkına götürüldü.