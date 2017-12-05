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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da, fare zehiri içen genç kız öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, fare zehiri içtiği ileri sürülen Ayşe S

05 Aralık 2017 16:17

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, fare zehiri içtiği ileri sürülen Ayşe S. (20), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, dün gece Eyyübiye Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe S., bilinmeyen nedenden dolayı girdiği bunalım sonrası evdeki fare zehirini içti. Bir süre sonra odasına giren yakınları tarafından baygın halde bulunan Ayşe S. için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdüğü genç kız, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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