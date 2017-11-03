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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da Bylock kullanan 9 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

03 Kasım 2017 00:29

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin gizli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme sistemi ByLock kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontörlünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

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