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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da besici eylemi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da besiciler, Yeni Hayvan Pazarı yakınlarında bulunan ve ihaleyle satışa çıkarılan arazinin, ahır yapılması için kendilerine tahsis edilmesini isteyerek Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı

30 Kasım 2017 20:36

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da besiciler, Yeni Hayvan Pazarı yakınlarında bulunan ve ihaleyle satışa çıkarılan arazinin, ahır yapılması için kendilerine tahsis edilmesini isteyerek Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Yaklaşık 100 besici, öğle saatlerinde Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Belediyeye ait Yeni Hayvan Pazarı yakınlarındaki arazinin ihalesinin iptalini isteyen besiciler, bu bölgenin ahır yapılması için kendilerine tahsis edilmesini istedi. Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde, besicilerin seçtiği temsilciler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar ile görüştü.

Görüşmenin ardından belediye önünde açıklama yapan Canlı Hayvan Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, \"Biz bin 200 esnafız hayvan pazarında. Eski ve yeni belediyelerin birbiri ile anlaşamaması yüzünden biz mağdur ediliyoruz. Bizi kandırdılar. \'Pazar sizin\' dediler, şimdi de ihaleye çıkardılar. Belediye Genel Sekreteri ile görüştüm bize \'Bir yanlış anlaşılma olmuş. Orası size ait. İhaleyi geri çekeceğiz\' dedi. Biz de eylemimizi sonlandırdık\" diye konuştu.

Eylemciler, açıklamanın ardından dağıldı.

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