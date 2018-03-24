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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da aranan 13 kişi tutuklandı

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa'da aralarında gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik gibi suçlardan aranırken yakalanan 28 kişiden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

24 Mart 2018 20:28

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa\'da aralarında gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik gibi suçlardan aranırken yakalanan 28 kişiden 13\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün içersinde çeşitli tarihlerde işledikleri suçlardan dolayı aranan kişilere yönelik operasyon yaptı. 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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