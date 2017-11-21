(Görüntülü Haber) SANKO üniversitesi akademik yıl açılışı yapıldı

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP,(DHA) SANKO Üniversitesi 2017-2018 akademik yılı, düzenlenen törenle başladı. Özel Sanko Okulları?nda gerçekleştirilen törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Güner Dağlı, yaptığı açılış konuşmasında, akademik yıl açılış törenini ve mezuniyet törenlerinin üniversiteler için önemli olduğunu dile getirdi. 2014 yılında öğrenci alımına başladıklarını ve şu anda bin 156\'sı lisans, 35\'i lisansüstü olmak üzere toplam bin 191 öğrencilerinin bulunduğunu ifade eden Dağlı şunları dedi: \"Eğitim dili tüm dünyada İngilizce. İngilizce hazırlık sınıfı koyarak eğitim süremizi daha fazla uzatmak istemedik. Tıp fakültesine ağırlaştırılmış bir İngilizce programı koyduk. Amacımız 4. sınıfı bitiren çocuklarımız TOEFL\'dan 80-85 seviyesinde puan alabilmelerini sağlamak. Çünkü bilgi üreten ve bilgiyi kullanan bir üniversite olmak istiyoruz. Öğrencilerimizi de bu yönde eğitmek istiyoruz. Çocuklarımıza sadece balık tutmayı değil, misinanın oltaya nasıl bağlanacağını da öğretmek istiyoruz.\" Ali Yerlikaya ise, dünyanın hızlı bir değişim içerisinde olduğunu ve günümüzde artık şehirlerin yarıştığını söyleyerek şöyle konuştu: \"Dünya hızla değişiyor. Şehirlerin rekabeti daha ön plana çıkıyor. Şehirlerin rekabetçiliğinin ön plana çıkmasında üniversitelerin yeri çok önemli. Değerli öğrencilerimiz, sizler gazi şehirlisiniz. Gaziantep\'in dünyanın en rekabetçi ilk 7 şehirden biri olduğu tescillendi. Gaziantep başarı hikayeleriyle dolu. Dinlemesini, gözlemlemesini bilin. Bu 80 milyon onurlu bir ferdi olmanın heyecanıyla başarıyı nasıl yakalayacağımızı keşfetmemiz lazım. Her olumsuzluktan bir başarı hikayesi çıkarabilmektir Gaziantepli olmak. Geçmişten bugüne bunu yapmıştır Gaziantepliler. Böyle bir şehirde siz yüksek öğrenim görüyorsunuz, şanslısınız.\" Törende Prof. Dr. Mahmut Atıf Berkman\'ın verdiği ilk dersle akademik yıl açılışı yapıldı. Daha sora ise, SANKO üniversitesine yeni katılan ve unvanları yükselen öğretim üyelerine cübbeleri giydirildi.